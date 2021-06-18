زرع جهاز لـ تنظيم ضربات قلب كريستيان إريكسن

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في طريقه لـ زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في الفترة المقبلة بحسب تقارير صحفية.

تفاصيل الأزمة القلبية لـ كريستيان إريكسن:

وكان إريكسن عانى من أزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة الدنمارك وفنلندا يوم 12 يونيو الجاري في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث غادر اللقاء إلى المشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وقرر الاتحاد الدنماركي لـ كرة القدم بعد موافقة إريكسن زراعة جهاز ICD لتنظيم ضربات القلب لدى اللاعب خاصة أن الأطباء وافقوا ورحبوا بهذا الأمر.

رسالة إريكسن بعد خروجه من المشفى:

وبوقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدنماركي عبر “تويتر” رسالة إريكسن بعد خروجه من المشفى اليوم الجمعة، حيث وجه الشكر لكل الأشخاص الذين اهتموا بالسؤال عنه.

وأكد اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن صاحب الـ29 سنة على دعمه لمنتخب بلاده ضد روسيا يوم الاثنين المقبل.

وفجر الطبيب الإنجليزي سكوت موراي، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشار إلى أن إريكسن أصبح مهددًا بالاعتزال الإجباري لكرة القدم وذلك خلال تصريحاته لصحيفة Daily MAil الإنجليزية.

وتابع موراي قائلًا: ”القانون في إيطاليا يمنع تمامًا أي شخص من ممارسة الرياضة وقلبه غير سليم، أو لا يقوم بعمله الطبيعي وهذا الأمر قلل بشكل كبير الوفيات المفاجئة بسبب الأزمات القلبية في أرض الملعب هناك”.

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