زعيم كوريا الشمالية: الوضع الغذائي متدهور في البلد

المواطن- متابعة

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن الوضع الغذائي متأزم ومتدهور في بلاده، وقد أرجع السبب في ذلك إلى جائحة فيروس كورونا والأعاصير التي ضربت البلاد العام الماضي.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فقد ترأس الزعيم الكوري أحد الاجتماعات لمراجعة التقدم الذي تحقق في السياسات العامة والإجراءات الدقيقة لحل المشكلات الاقتصادية، وقال فيه إن اقتصاد بلاده تحسن هذا العام لكنه دعا لاتخاذ تدابير من أجل معالجة الوضع الغذائي المتدهور.

زيادة إنتاج المواد الغذائية والمعادن

وحددت اللجنة أهدافا ومهام لتحقيق خطتها الخمسية الجديدة التي وضعتها في دورتها السابقة في فبراير، والتي تشمل زيادة إنتاج المواد الغذائية والمعادن.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن كيم جونغ أون قوله إن الاقتصاد بشكل عام تحسن في النصف الأول من العام الحالي مع نمو إجمالي الناتج الصناعي 25% مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك أكد زعيم كوريا الشمالية على أن هناك سلسلة من الانحرافات في جهود الحزب لتنفيذ الخطط بسبب العديد من المعوقات مشيرا إلى نقص شديد في الإمدادات الغذائية.

وأضاف كيم أن الوضع الغذائي للناس بات متأزما الآن في ظل فشل القطاع الزراعي في تنفيذ خطته لإنتاج الحبوب بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ودعا كيم جونغ أون إلى اتخاذ خطوات لتقليل آثار الكوارث الطبيعية بعد الاستفادة من درس العام الماضي بما يمثل مفتاحا لتحقيق الهدف الخاص بالعام الحالي.

فشل الخطة الاقتصادية في جميع القطاعات !

ويُذكر أنه في يناير، قال كيم إن خطته الاقتصادية الخمسية السابقة فشلت في جميع القطاعات تقريبا وسط نقص مزمن في الطاقة والغذاء تفاقم بسبب العقوبات ووباء كورونا والفيضانات.

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