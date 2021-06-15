زوجة خالد سامي تكشف آخر تطورات وضعه الصحي

المواطن - الرياض

كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، آخر مستجدات وضعه الصحي، بعد دخوله العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني إثر أزمة صحية تعرض لها رمضان الماضي.

للاطمئنان عن حالة #خالد_سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله 🙏🏻 — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) June 15, 2021

تطور حالته الصحية:

وقالت العتيبي، في تغريدة دونتها عبر حسابها في موقع تويتر: “إن الوضع الصحي للفنان شهد تطورًا إيجابيًا وتسير حالته نحو الأفضل، لكنه ما زال في غيبوبة”.

مغردون يدعمون خالد سامي:

وانهالت تعليقات المتابعين بالدعوات وتمني الشفاء العاجل للفنان، حيث غرد متابع قائلًا: “الحمد الله، اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، اللهم اشف خالد سامي وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين”، وأضاف آخر: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ومرضانا وجميع مرضى المسلمين”، وتابع ثالث:” أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويقر عيونكم بعافيته”.

وكان الفنان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، منذ يوم 27 رمضان الماضي.

وقالت زوجة سامي في تغريدة سابقة: “الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله”.

نبذة عن حياة الفنان:

وُلد خالد سامي بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد، انطلق في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، قدمه الممثل محمد الكنهل كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

كان أول عمل لخالد سامي والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

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