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زيلايا يخطف الأنظار مع ضمك
ضمن منافسات الموسم الماضي

زيلايا يخطف الأنظار مع ضمك

2021/06/23
الساعة 6:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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زيلايا يخطف الأنظار مع ضمك احتفال زيلايا - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

ظهر النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا تألقه اللافت مع فريق ضمك خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

زيلايا يتألق

وشارك النجم الأرجنتيني زيلايا في 28 مباراة مع ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي وتم استبداله في 3 مواجهات فقط.

وساهم زيلايا في تسجيل 20 هدفًا، حيث هز الشباك 19 مرة، وصنع هدفًا واحدًا، وقام بصناعة 23 فرصة، ولديه 29 تسديدة على المرمى، وبلغت تمريراته الناجحة 495 تمريرة، وقام بـ8 مراوغات ناجحة.

ضمك
احتفال المهاجم الأرجنتيني – المصدر spl

وتمكن النجم الأرجنتيني خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الموسم الماضي من قطع 12 هجمة، واكتسب 57 خطأ، فيما ارتكب 36 خطأ، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وجاءت أهداف الأرجنتيني زيلايا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 4 أهداف أمام الأهلي، وثلاثية ضد الرائد والباطن، وهدفين في شباك الاتفاق والتعاون، بالإضافة إلى هدف أمام كل من؛ النصر، القادسية، الشباب، الفتح والاتحاد.

زيلايا
نجم ضمك – المصدر @SPL

ضمك مستمر في دوري المحترفين

ونجح فارس الجنوب في تحقيق الفوز على التعاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليفلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ويستمر وسط الكبار لموسم آخر.

ضمك
فريق ضمك


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