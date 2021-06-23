زيلايا يخطف الأنظار مع ضمك

المواطن - مروة نبيل

ظهر النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا تألقه اللافت مع فريق ضمك خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

زيلايا يتألق

وشارك النجم الأرجنتيني زيلايا في 28 مباراة مع ضمك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي وتم استبداله في 3 مواجهات فقط.

وساهم زيلايا في تسجيل 20 هدفًا، حيث هز الشباك 19 مرة، وصنع هدفًا واحدًا، وقام بصناعة 23 فرصة، ولديه 29 تسديدة على المرمى، وبلغت تمريراته الناجحة 495 تمريرة، وقام بـ8 مراوغات ناجحة.

وتمكن النجم الأرجنتيني خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الموسم الماضي من قطع 12 هجمة، واكتسب 57 خطأ، فيما ارتكب 36 خطأ، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وجاءت أهداف الأرجنتيني زيلايا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 4 أهداف أمام الأهلي، وثلاثية ضد الرائد والباطن، وهدفين في شباك الاتفاق والتعاون، بالإضافة إلى هدف أمام كل من؛ النصر، القادسية، الشباب، الفتح والاتحاد.

ضمك مستمر في دوري المحترفين

ونجح فارس الجنوب في تحقيق الفوز على التعاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليفلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ويستمر وسط الكبار لموسم آخر.

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