سؤالان حول تعمد اتحاد القدم تجاهل طلب النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سؤالين غاية في الإثارة لـ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لـ كرة القدم؛ وذلك بسبب أزمة نقل مباراة النصر وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا لـ ملعب محايد.

اعتقد ان من حق الشارع الرياضي السعودي و الاعلام الرياضي معرفة موقف #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم من مطالب نادي #النصر باللعب على ارضه في #دوري_ابطال_اسيا قبل ان يتخد #الاتحاد_الاسيوي قراره بلعب النصر في ارض محايدة !؟@ialkassim @Yalmisehal

. https://t.co/296LQnjTH5 pic.twitter.com/kXIfIyqmBH — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 23, 2021

النصر طلب مواجهة تراكتور على أرضه:

وكان الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم قرر إقامة مباراة العالمي ضد نادي تراكتور بأرض محايدة، رغم أنه كان مقرر إقامتها في ملعب “مرسول بارك”، بالعاصمة “الرياض”، باعتبار العالمي، متصدر مجموعته.

وعبر مقطع فيديو نشره المريسل عبر “تويتر” قال: “أريد معرفة موقف الاتحاد السعودي لـ كرة القدم، ما هو موقف اتحاد القدم حول مطالب العالمي باللعب على أرضه ضد تراكتور، كونه كان متصدر مجموعته، هل كان اتحاد القدم مؤيد لـ طلب النصر، أم كان ضده؟!”.

سؤال خاص موجه لـ أمين عام اتحاد القدم السعودي:

وتابع المريسل: “هذا السؤال أوجهه إلى إبراهيم القاسم كونه أيضًا عضو بـ لجنة المسابقات بـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأكد الإعلامي سلطان المهوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن ملاعب محايدة بقرار من محكمة “كاس” ستحتضن مباراة الهلال ضد الاستقلال، يوم 13 سبتمبر، ومواجهة العالمي لـ نادي تراكتور، يوم 14 سبتمبر أيضًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، فيما صعد الهلال، بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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