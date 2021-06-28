سارابيا يُنهي عُقدة منتخب إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الماتادور، بابلو سارابيا، في تسجيل هدف لصالح منتخب إسبانيا ضد كرواتيا، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ليمنح لا روخا رقمًا غائبًا منذ 9 سنوات.

منتخب إسبانيا يتأهل

وانتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا التي أُقيمت على معب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020″، بفوز الماتادور بنتيجة 5/ 3 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وينتظر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة فرنسا ضد سويسرا التي ستنطلق، بعد قليل، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020”.

سارابيا يُحقق رقمًا غائبًا لإسبانيا:



ونجح سارابيا في إحراز أول هدف لصالح منتخب إسبانيا ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى “كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية” منذ عام 2012، عندما أحرز خوان ماتا الهدف الرابع في شباك المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أنه منذ ذلك الحين، لعب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في “يورو 2016″، وخرج من الدور ثمن النهائي بعد خسارته ضد إيطاليا بنتيجة 2/ 0، وغادر كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات.

وودع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2018 من الدور ثمن النهائي بعد خسارته ضد نظيره الروسي بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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