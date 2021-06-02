ساعة Meizu الجديدة تتحدى ساعات آبل الذكية

المواطن- متابعة

قالت شركة Meizu إنها ستعلن عن ساعتها الذكية الجديدة التي طورتها لتكون منافسًا قويًا لساعات آبل Apple Watch الشهيرة.

مميزات ساعة Meizu الجديدة

ومن أبرز ما يميز ساعة Meizu Watch عن ساعات آبل أو بعض ساعات سامسونغ الذكية هو دعمها لتقنية eSIM التي تمكّن مستخدمها من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل عبر الشبكات الخلوية، دون الحاجة لربط الساعة بالهاتف المحمول.

كما حصلت هذه الساعة على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من السيراميك والمعدن والبلاستيك، وعلى شاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.78 بوصة معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

تقنيات متطورة

وجهزتها Meizu بتقنيات متطورة منها مستشعرات لقياس معدلات ضربات القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، وحساسات وبرمجيات لقياس معدلات النشاط البدني والمسافات التي يقطعها مستخدمها يوميا أثناء الجري أو المشي.

وتعمل هذه الساعة بنظام يمكنها من التوافق مع الأجهزة الذكية العاملة بنظامي Android و HarmonyOS (الخاص بهواوي)، إضافة إلى معالج Snаpdragon Wear 4100، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وبطارية بسعة 430 ميلي أمبير يمكن شحن أكثر من ثلث سعتها خلال ربع ساعة فقط، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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