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سالم الدوسري جاهز لأولمبياد طوكيو 2020
قبل انطلاق معسكر الأخضر

سالم الدوسري جاهز لأولمبياد طوكيو 2020

2021/06/23
الساعة 6:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سالم الدوسري جاهز لأولمبياد طوكيو 2020 الدوسري - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الهلال، سالم الدوسري على جاهزيته الكاملة للمشاركة مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

 

سالم الدوسري يؤكد جاهزيته

ونشر سالم الدوسري مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قال فيه: “مساء الخير.. كيفكم جميعًا وكيف أخباركم.. أتمنى أن يكون الجميع بخير، بسم الله توكلت على الله، مرحلة جديدة وتحدٍ جديد، يا رب التوفيق، معسكر المنتخب لأولمبياد طوكيو”.

وكان مدرب المنتخب سعد الشهري، قد ضم سالم الدوسري وثنائي الهلال أيضًا سلمان الفرج وياسر الشهراني إلى قائمة الأخضر في الأولمبياد، حيث تُتيح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

الأخضر يبدأ الاستعداد لأولمبياد طوكيو

ويقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، بداية من اليوم وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

وينتظر الأخضر مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر saff


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