سالم الدوسري يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر النجم سالم الدوسري بمستوى مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء مع فريق الهلال أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

سالم الدوسري يتألق

ويُعد سالم الدوسري هو أكثر لاعب سعودي مساهمة في تسجيل الأهداف خلال منافسات هذا الموسم، حيث ساهم في إحراز 18 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 13 مرة وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما تألق الدوسري مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي أُقيمت بنظام التجمع، وساهم في تأهل الأخضر إلى الدور الحاسم.

وشارك سالم الدوسري في 3 مباريات مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمعدل 270 دقيقة، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث هز الشباك مرتين، وصنع 4 أهداف، ونافس على جائزة الأفضل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المشاركة ف ي أولمبياد طوكيو 2020

وكان مدرب المنتخب سعد الشهري، قد ضم سالم الدوسري وثنائي الهلال أيضًا سلمان الفرج وياسر الشهراني إلى قائمة الأخضر في الأولمبياد، حيث تُتيح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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