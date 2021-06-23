سامبا تبدأ إجراءات نقل الأجور والحسابات إلى الأهلي السعودي

المواطن - الرياض

بدأت مجموعة سامبا المالية السعودية، المندمجة مؤخراً مع البنك الأهلي التجاري، لتشكيل الكيان المصرفي الأكبر في البلاد، تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، فعلياً في عملية نقل حسابات العملاء إلى المصرف الجديد، ليكون على مراحل مع مرونة تفعيلها.

لا تأثير على العمليات:

وأكدت على الاستمرار باستخدام الحساب في المجموعة، وأنه لن يكون هناك أي تأثير على العمليات، مبينة في الوقت ذاته أنه سيتم التواصل مع الجميع بخصوص نقل الحسابات والأجور الشهرية للموظفين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن العام المنصرم عن توقيع اتفاق أولي مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ نحو 214 مليار دولار؛ حيث سيؤدي الاندماج إلى تكوين أكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة.

خطوات بسيطة:

وقالت مجموعة سامبا المالية لعملائها مؤخراً إنه عند اكتمال نقل الحسابات سيتم التواصل مع العملاء على مراحل للبدء في تفعيلها بخطوات بسيطة من خلال القنوات الإلكترونية أو بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي، وعقب ذلك تحويل الأرصدة والمنتجات للحساب الجديد ثم إصدار بطاقات “مدى” ليتم إرسالها للجميع مع تزويد المستفيدين برسالة نصية لاستخدامها بعد التفعيل.

ودخل قرار اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية حيز التنفيذ ليبصر النور بذلك أكبر كيان مصرفي في البلاد وفي نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي السعودي خلال أبريل (نيسان) الماضي، ليبدأ المصرف أعماله رسمياً، مفيداً في بيان صادر حينها، عن نفاذ قرار الدمج، وبناء على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إليه.

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