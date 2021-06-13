سامسونغ توقف إنتاج Galaxy S21 Fan

المواطن- متابعة

أوقفت شركة سامسونغ للإلكترونيات إنتاج أحد هواتفها في الفئة المتوسطة، وهو هاتف Galaxy S21 Fan، ويرجع سبب ذلك إلى مشكلة نقص الرقائق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة Electronic Times الكورية الجنوبية، فإن هذا الأمر يعد أحدث مؤشر على مشاكل توريد أشباه الموصلات العالمية.

الإصدار الأقل تكلفة

وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد كانت شركة سامسونغ تهدف إلى إطلاق الإصدار الأقل تكلفة من Galaxy S21 في أغسطس، ووفقًا للتقرير، فقد رفض متحدث باسم الشركة التعليق.

مميزات هاتف سامسونغ Galaxy S21 Fan

كانت الشركة الكورية الجنوبية قد أطلقت سلسلة Galaxy S21، في يناير الماضي، وفي الوقت نفسه، كانت تستعد لإطلاق الإصدار الأرخص من تشكيلتها الجديدة في خريف هذا العام.

ويستهدف الهاتف جمهور الشباب، ويتوفر بأربع ألوان: الرمادي، والأزرق، والبنفسجي، والأخضر، كما سيدعم الهاتف معيار IP68 المقاومة للماء والغبار مع منفذ لبطاقة SIM أسفل الجهاز.

ومن المتوقع أن يأتي بنفس مواصفات إعدادات الكاميرا لإصدار العام الماضي منه، ويمتاز بشاشة Full HD +، بقياس 6.5 بوصة، ومن المتوقع أن تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، إلا أنه لن يدعم تقنية HDR.

وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن شركة سامسونغ حذرت من أنها تتصارع مع تداعيات اختلال خطير في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم، مضيفًا أن الشركة الكورية الجنوبية قد تعلق إطلاق طراز الهاتف S21 FE أيضًا؛ نظرًا لأن النقص في الرقائق قد لا يتم حله قريبًا.

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