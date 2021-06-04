سببان يُبقيان جوميز في الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب نادي الهلال، موسمًا جيدًا قاد فيه الزعيم للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وكانت تقارير صحفية ربطت مؤخرًا اسم جوميز بالرحيل عن الزعيم، وذلك بعد نهاية الموسم وتعاقد النادي مع المالي موسى ماريغا قادمًا من فريق بورتو.

وأكد جوميز مؤخرًا خلال تصريحات إعلامية له أن ثقة المدربين في قدراته وحب زملائه له، يدفعانه للبقاء مع الزعيم في الموسم المقبل.

نجم الهلال يكشف سبب رحيله عن غلطة سراي:

وأشار جوميز إلى أن سبب رحيله عن غلطة سراي قبل الانضمام للزعيم كان بسبب عدم رغبة النادي التركي في التجديد له.

يذكر أن النجم الفرنسي كان أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 هدفًا.

بطولات جوميز مع الأزرق:

وكان جوميز تُوج مع الهلال بلقب دوري المحترفين مرتين، ولقب كأس الملك في مناسبة بالإضافة للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا والمشاركة بـ كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر.

يذكر أن الزعيم كان تعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

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