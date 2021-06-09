سببان يُبقيان سعود عبدالحميد في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي الاتحاد، مصير اللاعب سعود عبدالحميد مع الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الحديث مؤخرًا عن تردده في تجديد عقده مع النادي.

البكيري ينتقد طلب سعود عبدالحميد

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن عبدالحميد صاحب الـ22 سنة، طلب الحصول على راتب سنوي قدره 6.5 ملايين ريال للتجديد مع العميد، مما دفع الإعلامي الرياضي محمد البكيري لانتقاد اللاعب.

ولكن يُوجد عاملان سيُبقيان عبدالحميد مع نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل، أولهما هو احتياج المدرب البرازيلي فابيو كاريلي له بـ التشكيل الأساسي كونه عنصرًا من العناصر الرئيسية بالفريق الأول.

الثاني هو الاستقرار الفني والإداري الذي يتمتع به الاتحاد، بجانب المنافسة على بطولة الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وتألق سعود عبدالحميد بشكل لافت للأنظار في موسم 2020/2021 مما دفع الأهلي والنصر والشباب للتفكير في التعاقد معه.

الشباب والنصر غير مهتمين

ولكن في وقت سابق، أكد الإعلامي محمد البكيري على أن النصر غير مهتم بضم عبدالحميد، كذلك أكد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في الليث أن الشباب ليس مهتمًا بضم مدافع الاتحاد بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شارك الخبر







شارك الخبر