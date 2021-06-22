سبب اللغط في ملف توثيق البطولات

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي خلف ملفي رأيه في ملف توثيق البطولات الذي أُثير خلال الفترة الماضية، موضحًا في الوقت ذاته بسبب اللغط حوله.

تصريحات متبادلة بين المسؤولين:

وعلق خلف ملف قائلًا: “للتاريخ وفي صلب التوثيق، صرَح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مستجدات توثيق تاريخ كرة القدم، فعقَب رئيس الهلال على معلومة تخصه (بالنفي والاستدلال)!”.

وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن توثيق البطولات قائلًا: “وسارع رئيس النصر بتغريدات (تنافسية)!، هذا الحراك الصيفي ضاعف مسؤولية ياسر المسحل للوفاء بوعده التاريخي (كاملا)!”.

اتحاد القدم مرجعية توثيق البطولات:

وأضاف: “في هذا المقام، اتحاد القدم هو (المرجعية)؛ وجميع الوثائق واللوائح في أدراجه. وواجبه تقديم التاريخ موثقًا بالبطولات التي أشرف عليها. وما قبله مما شهدته ملاعبنا تحت إشراف جهات ذات صلة بتأسيس كرة القدم السعودية. والدليل إعلانه رسميًّا عن بطولات كأس الملك، ولا مجال للتسويف!!”.

واختتم ملفي تصريحاته قائلًا: “اللغط في توثيق البطولات وما يواكبه من صراعات تنافسية، سببها الجهات المرجعية بالتسويف في إظهار ما هو مدون في الأدراج واللوائح!، وحينما انبرت لجنة التوثيق لهذه المهمة بقرار رسمي وقامت بواجبها جيدًا، تصدى لها أصحاب الصوت العالي حتى ألغيت!!، وما زالت الجهات الرسمية تساهم في الاحتقان!!”.

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