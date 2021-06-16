سبب رفض الأهلي التفريط في محمد العويس

المواطن - محمد سمعه

يثير مستقبل الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، متابعة واهتمام جماهير الراقي، خاصة مع وجود اهتمام من النصر بضم الحارس الدولي المخضرم.

وكان العويس عانى من نتائج الأهلي السلبية بـ موسم 2020/ 2021، حيث احتل الراقي المركز الثامن بترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب اهتمام النصر بضم محمد العويس:

وقيل: إن النصر يفكر في ضم العويس وذلك بعد الإعلان عن رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز عن صفوف أصفر العاصمة مؤخرًا.

وسيكون من الصعب على الأهلي التفريط في محمد العويس بفترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الأهلي الجديد، سيعمل على بقاء النجوم واللاعبين أصحاب الخبرات بصفوف الفريق الأول من أجل دعم ومساندة اللاعبين الشباب مثل عبدالرحمن غريب وهيثم عسيري مع العمل على تحقيق النتائج الإيجابية بالموسم الجديد.

العويس يتألق في مباريات الأخضر:

جدير بالذكر أن الحارس العويس نجح في الوصول للمباراة رقم خمسة تواليًا مع المنتخب السعودي وهو محافظ على نظافة شباكه، حيث حافظ على نظافة شباكه في مباراة الكويت الودية، ثم حافظ على نظافة شباكه في مباريات فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبوقت سابق، حرص العويس على الاعتذار لزميله حسان تمبكتي وذلك بعد تدخل الأول على الأخير في مباراة السعودية وأوزبكستان أمس الثلاثاء، مما أدى لإصابة تمبكتي.

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