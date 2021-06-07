سبب رفض الهلال التفريط في جوميز

المواطن - محمد سمعه

سيكون من الصعب على المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ الهلال التفريط في النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في موسم 2021/2022.

جوميز لن يغادر قبل بدء الموسم الجديد

وكان اسم المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا ارتبط بالرحيل عن نادي الهلال مؤخرًا لكن برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع عبر قناة 24 الرياضية أكد على أن اللاعب الفرنسي مستمر مع بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل.

المهاجم الفرنسي صاحب خبرات

وسيرفض جارديم، التفريط في النجم الفرنسي كونه صاحب خبرات كبيرة مع فريق الهلال في آخر 3 سنوات وساهم في تتويج أزرق العاصمة بدوري المحترفين مرتين ولقب دوري أبطال آسيا وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما أن وجود جوميز سيكون مصدر ثقة للصفقة الهجومية الجديدة، المالي موسى ماريغا.

ويطمح المدرب جارديم في صنع ثنائي هجومي مميز بين المهاجم الفرنسي واللاعب المالي يخدم مصالح الهلال بالموسم الجديد.

يذكر أن اللاعب الفرنسي كان انضم إلى الهلال في صيف 2018 قادمًا من فريق غلطة سراي التركي.

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