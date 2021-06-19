سبب يدفع النصر لرفض رحيل بيتروس لـ الدوري الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

يعد اللاعب البرازيلي بيتروس من أهم العناصر في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال آخر 3 مواسم، كما ساهم في تحقيق العالمي للقب الدوري ولقبين في كأس السوبر السعودي.

وقيل مؤخرًا: إن نادي اتحاد كلباء الإماراتي مهتم بضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر لم يجد بديل بيتروس:

وسيكون من الصعب على العالمي التفريط في نجمه البرازيلي؛ كون النصر حتى الآن لم ينجح في إيجاد البديل المناسب.

ويأتي ذلك بعد رفض البرازيلي باولينيو متوسط ميدان فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصراويون يرفضون رحيل المقاتل:

ولا يحبذ جمهور النصر، فكرة التفريط في بيتروس كونه لاعبًا مقاتلًا وعنصرًا فنيًّا مفيدًا للفريق الأول للعالمي، كما أعربوا عن إعجابهم بقدرته على الرد على أي انتقادات يتعرض لها الفريق الأول بـ النصر.

وكان النجم البرازيلي انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من فريق ساو باولو البرازيلي، كما سبق له اللعب مع نادي ريال بيتيس الإسباني.

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