سبب يدفع النصر للتراجع عن ضم رشيد غزال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اهتمام نادي النصر بضم اللاعب الجزائري رشيد غزال جناح نادي بيشكتاش التركي قد يُصرف النظر عنه، وذلك بعد تصريحات وكيل أعمال اللاعب الجزائري صاحب الـ29 عامًا.

وكان أنور فضولي وكيل أعمال غزال على أن موكله لم يُبدي رأيه حول عرض النصر، مضيفًا على أنه يفكر بنسبة كبيرة بالبقاء في صفوف نادي بيشكتاش.

وأكد فضولي على أن غزال لا يزال ينتظر رأي إدارة بيشكتاش لمعرفة مصيره سواء بالبقاء مع الفريق التركي أو الرحيل.

النصر سيتجه لضم بديل رشيد غزال

تصريحات وكيل أعمال غزال، ستدفع نادي النصر للتعاقد مع بديل آخر له، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد ضم الكاميروني فينسينت أبو بكر بالإضافة للبرازيلي أندرسون تاليسكا.

أرقام غزال مع بيشكتاش

ولعب رشيد غزال مع بيشكتاش بموسم 2020/2021 35 مباراة حيث أحرز خلالهم 8 أهداف وصنع لزملائه 18 تمريرة حاسمة كما تُوج مع بيشكتاش بلقبي الدوري والكأس في تركيا.

جدير بالذكر أن غزال كان انضم لنادي بيشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من فريق ليستر سيتي الإنجليزي في العام الماضي.

وفضّل غزال صاحب الـ29 سنة تمثيل المنتخب الجزائري بدلًا من المنتخب الفرنسي، ليسجل أول أهدافه مع منتخب الجزائر في مارس 2016 بشباك المنتخب الإثيوبي.

يذكر أن نادي النصر يفكر أيضًا في ضم المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل البرازيلي مايكون.

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