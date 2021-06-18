سبب يدفع محمد آل فتيل لمغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدافع محمد آل فتيل، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أصبح قريبًا من مغادرة الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد آل فتيل عانى بالموسم المنصرم:

وعانى آل فتيل مع الفريق الكروي الأول بـ الراقي في موسم 2020/ 2021، حيث احتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأثير المشاكل الإدارية سلبيًّا على الفريق الأول، حيث تلقى هزائم تاريخية في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.

وسيرغب آل فتيل في الرحيل عن الراقي، سعيًا لخوض تجربة احترافية جديدة بمكان آخر، حيث قد ينضم إلى الهلال أو النصر خاصة في ظل سعي الناديين لضم مدافع جيد بفترة الانتقالات الصيفية.

الأهلي يحدد البدلاء:

وكان الأهلي رغب في ضم المغربي مهدي بن عطية أو الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي ليون الفرنسي، في حال رحل آل فتيل عن النادي.

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