سترلينج يحسم الفوز للإنجليز بـ مباراة إنجلترا وكرواتيا

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم في حسم مباراة إنجلترا وكرواتيا بالفوز بهدف دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

أحداث مباراة إنجلترا وكرواتيا

وبدأت المباراة بضغط هجومي كثيف من قبل لاعبي المنتخب الإنجليزي، حيث سدد اللاعب فيل فودين كرة ارتطمت بعارضة حارس مرمى المنتخب الكرواتي.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي القوي عبر اللاعب ماسون مونت وهاري كين ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأ الشوط الثاني سريعًا من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل منتخب إنجلترا، ليُسجل اللاعب رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الثامنة والخمسين.

وحاول المنتخب الكرواتي، العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي قوي من قبل المنتخب الإنجليزي.

وكانت المباراة بين إنجلترا وكرواتيا أُقيمت على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

موعد المباراة المقبلة للمنتخب الإنجليزي

وسيلعب المنتخب الإنجليزي مع منتخب إسكتلندا يوم الجمعة القادمة في اليورو، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، أما منتخب كرواتيا فسوف يواجه المنتخب التشيكي أيضًا يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن مباراة اليوم بين المنتخبين، كانت ثأرية للمنتخب الإنجليزي الذي خسر من منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا آنذاك بنتيجة هدفين لهدف.

وتأهل منتخب كرواتيا وقتها لـ نهائي مونديال روسيا 2018 ليواجه المنتخب الفرنسي، بينما واجهت إنجلترا، منتخب بلجيكا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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