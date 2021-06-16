سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 7 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، غدًا الخميس.

وتشمل الحالة مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح مثيرة للأتربة:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

درجات الحرارة:

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في الدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة والقريات.

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