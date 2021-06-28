سرور: النصر يحتاج لمدافع أجنبي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، أن العالمي لا يحتاج إلى مدافعين محليين خلال الفترة المقبلة.

النصر في حاجة لمدافع أجنبي فقط:

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بوجود العمري وعبدالله مادو ولاجامي النصر لا يحتاج لقلب دفاعي محلي، ولكن حاجة النصر لمدافع أجنبي برتبة أسد”.

ولاقت تغريدة هاشم سرور تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، وقال حاتم الحربي: “أول مباراة في آسيا راح يغيب مادو ولاجامي كروت لازم قلب محلي يغطي غيابهم”، وكتب وليد: “اعتقد لازم مدافع محلي لتعدد المشاركات وطول الموسم الرياضي”.

وعلق عبدالله قائلًا: “مادو خلوه احتياط ويلعب في مباريات مع فرق متوسطة إلى ضعيفة اللي عنده نظره فاللاعبين بيعرف أن النصر أكبر من مادو بكثير، الفرق شاسع بينه وبين العمري ولاجامي”.

العالمي يسعى لتدعيم دفاعه:



ويُعد تدعيم خط الدفاع من أبرز اهتمامات إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الاستغناء عن خدمات البرازيلي مايكون، وعدم إتمام صفقة نجم نادي الزمالك المصري، محمود حمدي الونش.

وأكدت تقارير صحافية عرض وكيل مهدي بن عطية، المدافع المغربي على إدارة نادي العالمي تمهيدًا لضمه إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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