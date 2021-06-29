سعود الصرامي ينتقد لجنة الاحتراف

المواطن - مروة نبيل

انتقد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أنها لا تستطيع تنفيذ قراراتها.

سعود الصرامي يُعلق على قرارات لجنة الاحتراف

وقال سعود الصرامي: “حددت لجنة الاحتراف السقف الأعلى والأدنى لرواتب المحترف المحلي، وهو قرار “قديم” تم تجديده لكن الأندية لا تلتزم به (وعلى عينك يا تاجر) من دون أن يكون للجنة الاحتراف قدرة على تطبيقه”.

وتابع المتحدث الإعلام باسم النصر سابقًا، حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أعتقد أن لجنة الاحتراف تضع نفسها في موقف محرج باتخاذها قرارات لا تملك القدرة على تنفيذها”.

الاحتراف تعلن موعد التسجيل

وأعلنت لجنة الاحتراف عن فترات تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة والمواليد لموسم 2021/ 2022، وستكون بداية فترة التسجيل الأولى “الصيفية”، يوم 27 يونيو 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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