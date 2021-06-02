سعود الصرامي ينصح النصراويين

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي نصيحة إلى جماهير العالمي ومجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر بسبب الصفقات الجديدة.

الصرامي ينصح النصراويين

وقال سعود الصرامي: “رسالة لمدرج الشمس وإدارة النصر، أي لاعب يتم التعاقد معه أجنبي أو محلي آمل التعامل مع انضمامه بهدوء شديد وتركيز عالٍ”.

وتابع المتحدث باسم العالمي سابقًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عليكم التعلم من الدروس نجاح المحترف غير مضمون وكذلك فشله، وهذا يحدث في كل أندية العالم.. نجاح المحترف داخل الملعب وليس بالفوز بتوقيعه للفريق”.

العالمي هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى العالمي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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