سقوط طائرة قبيل الإقلاع في مطار هيثرو

المواطن - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول لحظة تعرض طائرة من طراز “بوينغ 787″، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، لحادث غريب في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g

— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021