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سقوط طائرة قبيل الإقلاع في مطار هيثرو
دون خسائر بشرية

سقوط طائرة قبيل الإقلاع في مطار هيثرو

2021/06/18
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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سقوط طائرة قبيل الإقلاع في مطار هيثرو عناصر الانقاذ تحيط بالطائرة
المواطن - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول لحظة تعرض طائرة من طراز “بوينغ 787″، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، لحادث غريب في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

سقوط طائرة بوينغ 787 قبل رحلتها لألمانيا:

وتبين من خلال الفيديو المتداول، أن مقدمة الطائرة التي تسمى أيضًا “أنف الطائرة” تعرضت إلى حادث؛ مما أدى إلى هبوط الأنف لترتكز على أرض المطار، بحسب “سكاي نيوز”.

وطوقت عناصر الشرطة والإطفاء، وسيارات الإسعاف الطائرة، لكن الحادث مر بسلام ولم يؤثر الحادث على الرحلات الجوية الأخرى في هيثرو أكثر المطارات ازدحامًا في بريطانيا.

وأوضح مصدر يعمل بالخطوط الجوية البريطانية، أن الطائرة كانت مخصصة للشحن، ولم يكن هناك ركاب على متنها قبيل رحلتها إلى فرانكفورت في ألمانيا.

سبب سقوط الطائرة:

وقال متحدث باسم الشركة: إن الحادثة وقعت أثناء عملية تثبيت الطائرة على حامل ثلاثي، وهو الأمر الذي يعتمد من أجل جر الطائرات.

وأضاف: “السلامة على رأس أولوياتنا دائمًا، ونحن نحقق في الأمر”.


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