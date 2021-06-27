سقوط منطاد يقتل 5 أشخاص في أمريكا

المواطن - متابعة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، إثر سقوط منطاد في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية أمس السبت، وذلك بعد اصطدامه بخطوط كهرباء واشتعال النار فيه.

سقوط المنطاد

وأظهرت لقطات مصورة، المنطاد وهو يسقط من على ارتفاع عال، فيما فتحت إدارة الطيران الاتحادية والشرطة تحقيقاً في الحادث.

وأكدت شركة الكهرباء المحلية أن الحـادث تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وحرمان نحو 13 ألف شخص من الكهرباء لبضع ساعات، قبل عودة التيار.

سقوط ضحايا

وأفادت شرطة المدينة أن قائد المنطاد وثلاثة ركاب لقوا حتفهم على الفور، فيما نقل الراكب الرابع إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاماً.

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