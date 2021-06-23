سلالة دلتا أصبحت تمثل 20% من إصابات الولايات المتحدة

المواطن- متابعة

أصبحت سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، تمثل الآن أكثر من 20% من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

اللقاحات فعالة ضد سلالة دلتا

وقال فاوتشي إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة تشمل آيوا، وكانساس، وميزوري، ونبراسكا، وكولورادو، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ووايومنغ، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 34,434,803 حالات، لتكون بذلك الدولة الأولى عالميًا من حيث معدل الإصابات، وتوفي 617,875 شخصًا، بينما تعافى 28,817,134 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 179,962,440 شخصًا، وتوفي 3,899,053 شخصًا بينما تعافى 164,728,600 شخصًا.

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