سلالة دلتا تهدد العالم بالعودة إلى نقطة الصفر 

المواطن- متابعة

ظن كثيرون أن أزمة كورونا أوشكت على الانتهاء بفضل تسارع وتيرة عمليات التلقيح حول العالم، لكن سلالة دلتا باتت تهدد هذا الوضع، بل يبدو أنها قد تعيد العالم إلى نقطة الصفر من حيث إغلاق المدن والحدود.

قابلية انتشار وتفشي سلسلة دلتا حول العالم

والآن باتت سلالة دلتا تسود في جنوب إفريقيا، ورصدت في 49 ولاية أميركية، وأصبحت هي المهيمنة في موسكو، وتقول منظمة الصحة العالمية إنها موجودة في 92 دولة حول العالم، الأمر الذي يهدد بموجة كورونا جديدة.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، وما يجعله مخيفاً مقارنة ببقية السلالات لسرعة انتشاره الكبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60%.

كما تبرز البيانات الحديثة في إنجلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا (مقارنة مع متحور ألفا)، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية أخرى.

قيود أكثر صرامة

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء، عن تقرير دولي أن متغير دلتا فرض قيوداً أكثر صرامةً في دول عدة حول العالم، موضحة أن تلك القيود أصبحت تسود في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أن القلق أصبح متزايدًا بشأن السفر لقضاء العطلات في أوروبا، مما يعني العودة إلى مربع الإغلاقات المتعبة.

وتشكل اليونان وجهة مفضلة لكثيرين من الأوروبيين، وهناك يحذر خبراء الصحة العامة من أن دلتا سيكون السلالة الأكثر انتشاراً في أغسطس المقبل، بما ينطوي ذلك على ضرورة العودة إلى الإغلاق الصارم.

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