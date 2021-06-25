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سلة النصر تتأهل إلى بطولة آسيا
كذلك أصبح العالمي طرفًا بنهائي البطولة الخليجية

سلة النصر تتأهل إلى بطولة آسيا

2021/06/25
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلة النصر تتأهل إلى بطولة آسيا
المواطن - محمد سمعه

تأهل فريق السلة بنادي النصر إلى نهائي البطولة الخليجية، وذلك بعد تجاوز نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم الجمعة في دور نصف النهائي.

العالمي إلى النهائي:

وذكر الحساب الرسمي لـ العالمي عبر “تويتر” أن العالمي تأهل بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 114/ 111 ليتأهل إلى بطولة آسيا ويُصبح طرفًا في نهائي البطولة الخليجية.

مباراة النصر وشباب الأهلي دبي - كرة السلة

موعد مباراة النصر والكويت الكويتي:

جدير بالذكر أن العالمي سيواجه نادي الكويت الكويتي في نهائي البطولة الخليجية لـ كرة السلة يوم غد السبت.

وتُقام المباراة النهائية على صالة نادي شباب الأهلي في مدينة دبي الإماراتية، حيث يسعى العالمي لتحقيق الإنجاز والظفر باللقب أمام فريق الكويت المعروف بقوته في لعبة كرة السلة.

 


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