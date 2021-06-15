سلمان الفرج متخصص هز شباك أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، تألقه اللافت ضد أوزبكستان، بعدما نجح في تسجيل ثنائية اليوم.

سلمان الفرج متخصص التسجيل ضد أوزبكستان:

وسجل سلمان الفرج هدفين خلال أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أوزبكستان المقامة الآن، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، ويتصدر قائمة هدافي مواجهات المنتخبين.

وخطف سلمان الفرج الأنظار خلال مباراة السعودية ضد أوزبكستان في الدور الأول، وتمكن من تسجيل هدفين أيضًا، ليقود الأخضر لتحقيق فوز هام بنتيجة 3/ 2.

ورفع الفرج صاحب الـ31 عامًا رصيده إلى 6 أهداف مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث كان هدفه الأول عام 2015 ضد تيمور الشرقية، وسجل هدفًا في شباك منتخب مصر في كأس العالم 2018، بجانب رباعيته في الشباك الأوزبكية.

السعودية ضد أوزبكستان:

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتشير النتيجة إلى تقدم الأخضر بثلاثية دون رد.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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