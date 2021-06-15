سلمان الفرج يزور شباك أوزبكستان مرتين

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم سلمان الفرج في تسجيل هدفين لمنتخب السعودية ضد أوزبكستان لتصبح النتيجة 2/ 0 لصالح الأخضر بعد مرور 33 دقيقة على انطلاق الشوط الأول.

سلمان الفرج يسجل الهدف الأول:

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبدأت مباراة السعودية ضد أوزبكستان بشكل سريع، وسط ضغط من لاعبي الأخضر أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن سلمان الفرج من هز الشباك من تسديدة قوية، بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالرحمن غريب.

وضغط الأخضر بقوة بعد هدف التقدم، ونجح سلمان الفرج في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 33 بعد تلقيه تمريرة مميزة من النجم فهد المولد، ليتقدم منتخب السعودية ضد أوزبكستان بنتيجة 2/ 0.

ترتيب المجموعة:

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



