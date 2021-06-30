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سلمان الفرج يغيب عن مران المنتخب السعودي
نظرًا لمعاناته من إصابة

سلمان الفرج يغيب عن مران المنتخب السعودي

2021/06/30
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلمان الفرج يغيب عن مران المنتخب السعودي سلمان الفرج - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

غاب النجم سلمان الفرج عن تدريبات المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الأربعاء؛ بسبب معاناته من الإصابة.

سلمان الفرج يغيب والعمري يبدأ التأهيل:

وشهد مران الأخضر الأولمبي عدم مشاركة سلمان الفرج نظير شعوره بإجهاد خفيف، حيث فضّل الجهاز الطبي في المنتخب على إثرها إراحته مع عمل تمارين خاصة.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @SaudiNT

على الجانب الآخر، بدأ عبدالإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، حيث غاب عن التدريبات اليومين الماضيين، لمعاناته من آلام في العضلة الأمامية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالإله العمري
عبدالإله العمري

المنتخب السعودي في الأولمبياد:

ويتواجد النجم سلمان الفرج على رأس قائمة المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2020، برفقة زميليه في الهلال سالم الدوسري وياسر الشهراني، حيث تُتيح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني.

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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