سنودن يعلق على وفاة جون مكافي ويحذر من مصير جوليان أسانج 

المواطن- متابعة

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، في تعليقه على وفاة مؤسس شركة مكافي، جون مكافي، إن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قد يكون التالي.

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die than become subject to it. Julian Assange could be next.

Until the system is reformed, a moratorium should remain. https://t.co/tUociySmVy

— Edward Snowden (@Snowden) June 23, 2021