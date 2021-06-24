سنودن يعلق على وفاة جون مكافي ويحذر من مصير جوليان أسانج 

المواطن- متابعة

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، في تعليقه على وفاة مؤسس شركة مكافي، جون مكافي، إن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قد يكون التالي.

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die than become subject to it. Julian Assange could be next. Until the system is reformed, a moratorium should remain. https://t.co/tUociySmVy — Edward Snowden (@Snowden) June 23, 2021

وقال سنودن في صفحته على تويتر، إنه لا ينبغي لأوروبا أن تسلم المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة إلى محاكم غير عادلة، ونظام سجون شديد القسوة، لدرجة أن المواطنين المتهمين يفضلون الموت على أن يخضعوا له.

وحذر سنودن من أن مصير جوليان أسانج قد يكون نفس مصير مكافي.

انتحار جون مكافي

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة باريس، نقلا عن مصادر بالشرطة، أن مؤسس شركة مكافي، جون مكافي، الذي وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على تسليمه للولايات المتحدة، انتحر في سجنه في إسبانيا، وسط ملابسات غامض، بحسب موقع روسيا اليوم.

وعُثر على رجل الأعمال ومبتكر أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية ميتًا داخل زنزانة في سجن في برشلونة، وذلك بعد ساعات فقط على صدور موافقة من محكمة إسبانية بترحيله إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في قضية التهرب من الضرائب، وقد قالت وزارة العدل في كاتالونيا، إن أطباء السجن حاولوا إسعاف جون مكافي لكنهم لم ينجحوا.

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