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سويسرا تُطيح بمنتخب فرنسا من يورو 2020
بعد التغلب عليه بركلات الترجيح

سويسرا تُطيح بمنتخب فرنسا من يورو 2020

2021/06/29
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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سويسرا تُطيح بمنتخب فرنسا من يورو 2020 لاعبو المنتخب السويسري - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة فرنسا ضد سويسرا التي أُقيمت على ملعب “أرينا ناسيونالا” في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة “يورو 2020″، بفوز المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

فرنسا ضد سويسرا:

وبدأت مباراة فرنسا ضد سويسرا بشكل سريع، ووجد الديوك صعوبة كبيرة في اختراق الدفاعات، ولم يتمكن الثلاثي الهجومي أنطوان جريزمان، كريم بنزيمة وكيليان مبابي في تهديد مرمى المنتخب السويسري.

ونجح منتخب سويسرا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة عن طريق هاريس سفيروفيتش برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من ستيفن زوبير، وانتفض الديوك أملًا في تسجيل التعادل، ولكن جاءت المحاولات بعيدة.

سويسرا
لاعبو المنتخب السويسري – المصدر @EURO2020

منتخب فرنسا ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض منتخب فرنسا ضد سويسرا، وأهدر مبابي فرصة محققة، قبل أن يضيع ريكاردو رودريجيز ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى الديوك، هوجو لوريس.

ونجح كريم بنزيمة في تسجيل التعادل عند الدقيقة 57، قبل أن يحرز هدف التقدم بعد دقيقتين، لينتفض منتخب فرنسا ويسيطر على اللعب، وتمكن بول بوغبا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 75 من تسديدة رائعة.

كريم بنزيمة
بنزيمة – المصدر @EURO2020

المنتخب السويسري يتعادل في الوقت القاتل:

وضغط المنتخب السويسري في الدقائق المتبقية واشتعلت الأجواء بعد تقليص الفارق، عن طريق سفيروفيتش، ونجح البديل ماريو جافرانوفيتش في هز شباك فرنسا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأحرز جافراتوفيتش هدف التعادل في الوقت القاتل بتسديد أرضية قوية، لينتهي الوقت الأصلي في مباراة فرنسا ضد سويسرا بالتعادل بنتيجة 3/ 3، ليلعبوا أشواط إضافية وفشلت محاولاتهم في تسجيل هدف جديد، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب السويسري بنتيجة 5/ 4، ويتأهل إلى ربع نهائي “يورو 2020“.

منتخب سويسرا
لاعبو المنتخب السويسري – المصدر @EURO2020


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