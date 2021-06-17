سيارة الوحش مركبة بمثابة تحفة تكنولوجية وقلعة دفاعية

المواطن- متابعة

يتنقل الرئيس الأميركي بسيارة رئاسية خاصة، من طراز الليموزين، والتي تتميز بكونها تحفة تكنولوجية وقلعة دفاعية حصينة، لتوفير الحماية القصوى للرئيس.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ليست مثل أي سيارة، فهي النسخة الثانية من السيارة التي تم تقديمها لأول مرة عام 2018، أي منذ بداية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحلت سيارة بايدن محل كاديلاك ون التي استخدمها الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي قدمت له في 20 يناير 2009، وتصل تكلفتها إلى حوالي 1.5 مليون دولار.

ويزين الرقم 46 لوحة السيارة، ويقصد بهذا الرقم، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، أي جو بايدن.

مواصفات السيارة الوحش

والسيارة الوحش، إلى جانب كونها تحفة تكنولوجية ودفاعية للرئيس، مزودة بهاتف متصل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كونها تحتوي على نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب.

والسيارة الوحش مزودة أيضا بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وأكياس تحتوي على زمرة دم الرئيس وذات عامل رايزيسي سلبي، للحالات الطارئة، كما تحتوي على مضخة أكسجين.

وصنعت النوافذ المضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط.

وإلى جانب النوافذ، فإن الأبواب مضادة للرصاص أيضا، وهي مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

وتتميز الإطارات غير القابلة للثقب بأنها مزودة بحلقات فولاذية، وتتيح لها الاستمرار في القيادة حتى بعد تضرر الإطارات الخارجية.

وصنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمنيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية بما يحميها من الألغام والقنابل.

أسلحة رشاشة وقنابل غاز

كما أن السيارة مزودة بأسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

كما أن السيارة، البالغ وزنها 9 أطنان، مزودة بنظام الرؤية الليلية.

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