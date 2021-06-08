سيلفي شمس البارودي وحسن يوسف في سن الـ75 يثير الجدل

المواطن - متابعة

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي بعيد ميلادها الـ75 بالتقاط سيلفي مع زوجها الفنان حسن يوسف، ليوثقا أحدث ظهور لهما منذ غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.

شمس البارودي في أحدث ظهور لها:

وظهرت الفنانة خلال صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي بصحبة زوجها وهما يجلسان جنبًا إلى جنب في لقطة رومانسية للثنائية وثقتها لقطة على طريقة “السيلفي “.

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي الفنانة، مشدين بجمالها رغم مرور الزمن، مؤكدين أن ملامحها لم تختلف كثيرًا عن ملامحها فترة الشباب.

قصة زواج الثنائي:

وجمعت قصة حب كبيرة جدًا عرفها كل النجوم والنجمات، بين الفنانة شمس البارودي وحسن يوسف وكللت بالزواج، ورغم أنها لم تكن الزيجة الأولى للفنان لكنهما استطاعًا أن يحققا نجاحًا كبيرًا فيها باستمرارها حتى الآن.

الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، تزوجا عام 1972 ومستمرين معًا حتى الآن، وأنجبا ناريمان، عمر، عبدالله، ومحمود.

بعد الزواج، اشترط حسن يوسف على زوجته ألّا تقدم أي أفلام إلا معه وبالفعل كان، حتى اعتزلت الفنانة الجميلة عن الفن في عز شهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982.

نبذة عن حياة شمس البارودي:

البارودي ممثلة مصرية من أصول سورية، من مواليد عام 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف فقط، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.

تعددت بعد ذلك أدوارها في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات اﻹغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي).

كانت البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها (الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).

قررت البارودي في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها.

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