المواطن - الرياض

بدأ شاب سعودي في استثمار قدراته في مختلف فنون البناء كالتمديدات الكهربائية والتصاميم الهندسية ليحولها من مجرد هواية إلى واقع حقيقي، فيشكل قيمة مضافة إلى الصناعات السياحية المحلية.

شاب سعودي يحول حافلات مدرسية إلى عربات سياحية#صباح_العربية pic.twitter.com/bytzIYUjYQ — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 21, 2021

تطوير الحافلات المدرسية

بدر بن زهير طور حافلة نقل مدرسية إلى حافلة سكنية سياحية متنقلة خلال 7 أشهر فقط.

وقال الشاب بدر، إنه استغل المواهب الموجودة وأيضًا دعم الدولة في إصدار ما يسمى برخصة العمل الحر، في فن الديكور.

وحدة سكنية سياحية متنقلة

وأضاف الشاب بدر أنه قام بترميم هذا الباص وتحويله إلى وحدة سكنية متنقلة تستخدم لأغراض السياحة في حل بعض المشاكل الموسمية.

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