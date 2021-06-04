شاهد.. إحباط تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية بالرياض

المواطن - الرياض

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس الخميس، في إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية.

⁧#ارقد_وآمن⁩ 🇸🇦 |

⁧#الزكاة_والضريبة_والجمارك⁩ تنجح في إحباط محاولة تهريب (1,191,200) حبة ألعاب نارية عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بـ #الرياض. pic.twitter.com/jHutBevTKU — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) June 3, 2021

إرسالية بضائع منوعة

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة خبيثة مع ألعاب أطفال وبلاستيك.

وتم ضبط حبوب الألعاب النارية داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض.

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