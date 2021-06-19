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شاهد .. اشتباكات الأمن التونسي والجماهير تؤجل بدء مباراة الأهلي والترجي
في دوري أبطال إفريقيا

شاهد .. اشتباكات الأمن التونسي والجماهير تؤجل بدء مباراة الأهلي والترجي

2021/06/19
الساعة 8:04 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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شاهد .. اشتباكات الأمن التونسي والجماهير تؤجل بدء مباراة الأهلي والترجي @AlAhly
المواطن - محمد سمعه

قرر الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكم مباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي، تأجيل انطلاقة المباراة لمدة نصف ساعة؛ وذلك بسبب اشتباكات الأمن التونسي مع جماهير نادي الترجي في ملعب حمادي العقربي بـ تونس.

وكان من المفترض بدء مباراة الأهلي والترجي في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، السادسة مساءً بتوقيت مصر، لكن المباراة تأجل انطلاقتها لمدة 30 دقيقة بعد خروج لاعبي الأهلي من أرضية الملعب متأثرين بـ قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي تم إطلاقها من قبل الأمن التونسي على جماهير الترجي.

لاعبو المارد الأحمر يعانون من الغاز المسيل للدموع:

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لـ الأهلي المصري عبر “تويتر” نشر مجموعة من الصور لـ وليد سليمان والحارس محمد الشناوي، ومجموعة من لاعبي الأهلي وهم يغادرون أرضية الملعب، قبل إصدار القرار النهائي بشأن المباراة.

اشتباكات مباراة الأهلي والترجي
المصدر – @AlAhly

وتنطلق المباراة بين فريقي الأهلي والترجي في ذهاب دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا على أن تُقام مباراة العودة السبت المقبل في مصر.

اشتباكات مباراة الأهلي والترجي
@AlAhly

الخطيب يفكر في حسم مصير مباراة الأهلي والترجي:

وأفاد الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي يتشاور حاليًّا مع رئيس النادي محمود الخطيب لحسم موقف الأهلي من المشاركة في لقاء الترجي.

اشتباكات مباراة الأهلي والترجي
وليد سليمان يغادر الملعب متأثرًا بالغاز المسيل للدموع – @AlAhly المصدر

يذكر أن الأهلي كان خاض آخر مباراة له على ملعب حمادي العقربي في تونس ضد الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي عام 2018، ووقتها خسر الأهلي بثلاثية دون رد.

اشتباكات مباراة الأهلي والترجي
@AlAhly
اشتباكات مباراة الأهلي والترجي
@AlAhly


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