شاهد .. اشتباكات الأمن التونسي والجماهير تؤجل بدء مباراة الأهلي والترجي

المواطن - محمد سمعه

قرر الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكم مباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي، تأجيل انطلاقة المباراة لمدة نصف ساعة؛ وذلك بسبب اشتباكات الأمن التونسي مع جماهير نادي الترجي في ملعب حمادي العقربي بـ تونس.

وكان من المفترض بدء مباراة الأهلي والترجي في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، السادسة مساءً بتوقيت مصر، لكن المباراة تأجل انطلاقتها لمدة 30 دقيقة بعد خروج لاعبي الأهلي من أرضية الملعب متأثرين بـ قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي تم إطلاقها من قبل الأمن التونسي على جماهير الترجي.

لاعبو المارد الأحمر يعانون من الغاز المسيل للدموع:

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لـ الأهلي المصري عبر “تويتر” نشر مجموعة من الصور لـ وليد سليمان والحارس محمد الشناوي، ومجموعة من لاعبي الأهلي وهم يغادرون أرضية الملعب، قبل إصدار القرار النهائي بشأن المباراة.

وتنطلق المباراة بين فريقي الأهلي والترجي في ذهاب دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا على أن تُقام مباراة العودة السبت المقبل في مصر.

الخطيب يفكر في حسم مصير مباراة الأهلي والترجي:

وأفاد الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي يتشاور حاليًّا مع رئيس النادي محمود الخطيب لحسم موقف الأهلي من المشاركة في لقاء الترجي.

يذكر أن الأهلي كان خاض آخر مباراة له على ملعب حمادي العقربي في تونس ضد الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي عام 2018، ووقتها خسر الأهلي بثلاثية دون رد.

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