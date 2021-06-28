شاهد انفجار ضخم بمحطة قطارات في لندن

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو حريقًا ضخمًا ناجمًا عن انفجار في إحدى محطات السكك الحديدية، بينما أظهرت مجموعة من الصور سحب دخان ضخمة ملأت سماء العاصمة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تلقت فرقة إطفاء لندن 50 بلاغًا عن اندلاع حريق في مرآب بالقرب من محطة إليفانت وكاسل في الساعة 1.43 مساءً بالتوقيت البريطاني، وأرسلت 10 سيارات إطفاء و 70 من رجال الإطفاء لمعالجة الحريق، ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك أية إصابات.

وقال أحد الشهود على تويتر: لا يزال الدخان يتصاعد، المنطقة الواقعة تحت المحطة تسمى ليتل كولومبيا، وهناك العديد من المتاجر والمطاعم الكولومبية الصغيرة التي يغطيها الدخان الأسود الكثيف.

وأضاف شخص آخر: أفادت تقارير فردية بوجود دخان أسود أعقبه انفجار وكرة نارية كبيرة في محطة قطار إليفانت وكاسل في لندن.

فوضى في الحكومة البريطانية

ويُذكر أن المملكة المتحدة تمر في الأيام الأخيرة بعدة أحداث غير مألوفة، حيث انشغل الرأي العام في بريطانيا بفضيحة وزير الصحة السابق مات هانكوك، الذي اضطر للاستقالة بعد فضيحة أخلاقية إثر تصويره وهو يخون زوجته مع مساعدته في الوزارة، وحملت القضية وجهين، الوجه الأول هو الخيانة الزوجية أما الثاني فيتعلق بعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها بنفسه.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت كارثة أخرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث عثر شخص من العامة على وثائق حساسة قرب محطة حافلات، يتعلق بعضها بمرور سفينة تابعة للبحرية الملكية مؤخرًا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قال متحدث باسم الوزارة إنهم أحيطوا علمًا بحادث العثور على وثائق حساسة تتعلق بالدفاع، مضيفًا أن أحد الموظفين أبلغ عن الأمر.

ويُعد الانفجار الأخير بمثابة ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفاقمت الواقعة الجديدة شعورًا عامًا بشيوع الفوضى في حكومة بريطانيا.

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