شاهد سيارة iX BMW الجديدة تبدو وكأنها من المستقبل 

المواطن- متابعة

كشفت BMW عن أحدث تصميم لسيارات iX التي صممت لتحدث نقلة نوعية في عالم المركبات المتطورة، حيث تأتي بهيكل مميز التصميم.

مواصفات سيارة BMW الجديدة

يأتي الهيكل مبنيًا على منصات اختبرت سابقًا في سيارات BMW X5 رباعية الدفع، ويبلغ طول الهيكل 4 أمتار و95 سنتيمترا، بعرض 196 سم، وارتفاع 169 سم.

أما المسافة بين محوري العجلات فيه فأتت 300 سم، ويمكن تجهيزه بنوعين من العجلات بمقاس 20 أو 22 إنشا.

أما داخليا فحصلت هذه المركبة على مقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وعلى واجهة قيادة خالية تقريبا من الأزرار، إذ استعيض عن الأزرار التقليدية بشاشة لمسية عملاقة تمتد على ثلثي طول الواجهة تقريبا.

ومن خلال الشاشة الكبيرة على واجهة القيادة يمكن التحكم بأنظمة الملتيميديا والتكييف وضعيات المقاعد ودرجات حرارتها، فضلا عن استخدام الشاشة لعرض أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، ومراقبة السيارة عبر الكاميرات.

محركات كهربائية

كما جهزت BMW سيارة iX بحساسات مسافات أمامية وخلفية وكاميرات مع أنظمة تنظيف ذاتي، إضافة إلى أنظمة أمان متطورة تعتمد على رادارات خاصة لتفادي الحوادث.

وستظهر من هذه السيارة بنسخ تعمل بمحركات كهربائية بعزم 352 حصانا، ونسخ بمحركات كهربائية بعزم 523 حصانا، وقد تطلق منها نسخ خاصة بمحركات يزيد عزمها عن 600 حصان، بحسب موقع moto1 المتخصص في أخبار السيارات.

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