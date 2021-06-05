شاهد.. قائد مرسيدس يصدم مركبة عمدًا بالرياض ويفر هارباً

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول تسبب قائد مركبة من نوع مرسيدس في صدم مركبة أخرى عمدًا كانت تسير في نفس الاتجاه وفر هاربًا من الموقع.

#صيد_الداش_كام

امس على طريق الملك فهد راعي المرسيدس ارتكب خطأ فادح وتسبب بحادث ومشى كأن شيء لم يكن! pic.twitter.com/TGT9pDUqch — داش كام السعودية (@Dashcamksa1) June 5, 2021

وبحسب المقطع الذي نشره حساب داش كام على تويتر فقد وقع الحادث يوم أمس على طريق الملك فهد في الرياض.

وأظهر المقطع السيارة وهي تسير مسرعة ثم انحرفت يمينًا لتصدم السيارة التي كانت تسير إلى جوارها في نفس الاتجاه ثم واصل قائدها السير وكأن شيئاً لم يكن.

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