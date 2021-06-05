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حصاد اليوم
شاهد.. قائد مرسيدس يصدم مركبة عمدًا بالرياض ويفر هارباً

شاهد.. قائد مرسيدس يصدم مركبة عمدًا بالرياض ويفر هارباً

2021/06/05
الساعة 3:01 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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شاهد.. قائد مرسيدس يصدم مركبة عمدًا بالرياض ويفر هارباً
المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول تسبب قائد مركبة من نوع مرسيدس في صدم مركبة أخرى عمدًا كانت تسير في نفس الاتجاه وفر هاربًا من الموقع.

وبحسب المقطع الذي نشره حساب داش كام على تويتر فقد وقع الحادث يوم أمس على طريق الملك فهد في الرياض.
وأظهر المقطع السيارة وهي تسير مسرعة ثم انحرفت يمينًا لتصدم السيارة التي كانت تسير إلى جوارها في نفس الاتجاه ثم واصل قائدها السير وكأن شيئاً لم يكن.

 


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