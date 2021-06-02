شاهد.. لحظة رصد شهاب لامع فوق قرطبة

المواطن- محمد داوود- جدة

وثق مقطع فيديو ظهور شهاب لامع فوق مدينة قرطبة في إسبانيا فجر اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، وتم توثيقه في إطار مشروع (سمارت)، الذي تديره شبكة الشهب في جنوب غرب أوروبا (SWEMN) من محطات مراقبة للشهب الموجودة في إشبيلية، لا هيتا (توليدو) ولا ساغرا (غرناطة) وكالار ألتو ومدريد (يونيفرسيداد كومبلوتنسي).

كرة نارية تحلق فوق قرطبة

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن البيانات تشير بعد تحليل الحدث إلى أن الكرة النارية حلقت فوق المدينة الإسبانية بعد أن اصطدمت بالغلاف الجوي بسرعة حوالي 183,000 كيلومتر بالساعة، وقد بدأت على ارتفاع حوالي 111 كيلومترًا وانتهت على ارتفاع حوالي 83 كيلومترًا.

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