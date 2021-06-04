شاهد نسخة جديدة من سيارة تويوتا كورولا 2022

المواطن- متابعة

قالت شركة تويوتا إنها تعتزم إطلاق نسخ معدلة رباعية الدفع من سيارات كورولا Corolla، لتطرحها في أسواق جديدة حول العالم.

ومن المفترض أن تطرح سيارات تويوتا كورولا الجديدة في عدة أسواق عالمية منها أسواق أمريكا الجنوبية والشمالية وبعض الأسواق الآسيوية والأوروبية، وأن تأتي بهياكل كروس بطول 4 أمتار و46 سنتيمترًا، مبنية على منصات TNGA-C، وستكون المسافة بين محوري العجلات في هذه الهياكل 264 سنتيمترًا.

قدرات مميزة لنسخة تويوتا كورولا الجديدة

وستتمتع هذه المركبات بقدرات مميزة على اجتياز الطرق الوعرة، إذ سيكون ارتفاع هياكلها عن الأرض 206 ملم، كما ستجهز بعجلات بمقاسات 17 و18 إنشًا، فضلًا عن أنظمة تعليق خاصة.

وستتميز نسخ هذه المركبات التي ستطرح في الولايات المتحدة الأمريكية بنظام دفع رباعي، أما النسخ التي ستطرح في بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان الأخرى فستأتي بنظام دفع أمامي.

وستحصل السيارات الجديدة على محركات بنزين Dynamic Force بسعة 2.0 ليتر، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست سرعات، كما يفترض أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة العام القادم، بحسب موقع moto1 المتخصص في أخبار السيارات.

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