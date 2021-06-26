شد وجذب يثير الحيرة حول مصير بريجوفيتش بـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه آخر تطورات مصير اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد.

أخبار متباينة حول مصير بريجوفيتش مع الاتحاد:

وغرد جستنيه قبل قليل قائلًا: “أحترم كل اجتهادات الزملاء سواء فيما يخص معلوماتهم أو ما يندرج تحتها من آراء حول اللاعب الصربي، فمعلوماتي المؤكدة حتى كتابة هذه التغريدة لم يتم اتفاق أو تسوية مع اللاعب إنما هناك محاولات جادة من الطرفين، حتى الآن لم يُكتب لها النجاح المأمول”.

وعلى النقيض تمامًا قال الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه في “تويتر” : “إدارة العميد أجرت تسوية مالية مع المحترف الصربي بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم بديل له”.

النجم الأحمر يصدم مهاجم الاتحاد:

وكان تيرزيتش المدير الرياضي لنادي النجم الأحمر الصربي أكد على أن ناديه غير مهتم بضم اللاعب بريجوفيتش بسبب عدم اهتمامه وعدم وجود شغف لديه للعب في النادي.

وعلق بريجوفيتش على تصريحات مسؤول نادي النجم الأحمر قائلًا: “ليس لدي أي تعليق ولست مهتمًّا بما يقال في الصحف”، ليؤكد اللاعب الصربي صاحب الـ30 عامًا استمراره مع العميد خلال الموسم الجديد.

وخلال موسم 2018/ 2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/ 2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/ 2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

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