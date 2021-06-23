شرطي يصفع مطربًا شهيرًا قدم فحص كورونا مزورًا في هولندا

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تعرض مغني الراب يوسيلفيو لصفعة قوية من قبل أحد رجال الشرطة في مطار بهولندا أوقعته أرضًا بينما انهال بعضًا من رجال الأمن عليه بالضرب وسحله أرضًا بالمطار.

فيديو/ صفعة قوية لمغني الراب يوسيلفيو في مطار بهولندا بسبب تقديمه ورقة مزيّفة تثبت أنه لا يحمل فيروس كورونا، وصراخه عندما شك به رجال الأمن. pic.twitter.com/WjnxxPYnmv — المجلس (@Almajlliss) June 23, 2021

تفاصيل صفع مغني الراب يوسيلفيو:

تفصيلًا، قدم مغني الراب يوسيلفيو، ورقة مزيّفة تثبت أنه لا يحمل فيروس كورونا، الأمر الذي أوجب الشك بيوسيلفيوم أنه ربما يكون مصاب بفيروس كورونا، ليواجه يوسيلفيوم فعلته بتوجيه صرخات عالية لرجال الأمن بالمطار، بحسب مقطع فيديو متداول عن الواقعة نشرته صحيفة المجلس الكويتية.

دفعت صرخات يوسيلفيوم أحد رجال الشرطة بالمطار بصفعه بقوة ليقع أرضًا وينهال عليه اثنين من رجال الأمن بالضرب في محاولة منهم لإبعاده عن باقي الحضور.

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