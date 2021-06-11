شرفي نصراوي سابق: حمدالله سيرحل بنسبة 50%

المواطن - محمد سمعه

توقع سعد آل مغني العضو الشرفي السابق بـ نادي النصر، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله سيغادر أصفر العاصمة بنسبة 50% خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حمدالله يقترب من مغادرة النصر

وغرد آل مغني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ربما 50% حمدالله ذاهب، والإدارة ستجلب حسن العمري لاعب القادسية”.

وكان حمدالله تعرض لانتقادات في موسم 2020/2021، وذلك بعد الأداء المخيب لـ آمال جماهير العالمي الذي ظهر به اللاعب المغربي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أداء مخيب من حمدالله

وسجل اللاعب المغربي مع العالمي 11 هدفًا في دوري المحترفين بالموسم المنصرم، بينما سجل اللاعب حسن العمري 12 هدفًا بالدوري.

جدير بالذكر أن العالمي كان نجح في ضم الكاميروني فينسينت أبو بكر من صفوف بيشكتاش التركي، وتعاقد أيضًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا من صفوف فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني لمدة 3 مواسم.

وتسعى إدارة مسلي آل معمر للتعاقد مع اللاعب المصري محمود الونش مدافع نادي الزمالك المصري.

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