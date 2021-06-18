المواطن - الرياض

أوضح نواف العايد، المختص في أنظمة العمل، شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل”.

متخصص يوضح شروط استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية شاهد اللقاء الكامل https://t.co/vPM3u1HInS pic.twitter.com/37fMBe7oNL — روتانا خليجية (@Khalejiatv) June 18, 2021

مكافأة نهاية الخدمة والاستقالة من العمل:

وقال نواف العايد، خلال لقائه ببرنامج” يا هلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، “إذا انتهت علاقة العمل انتهاءً طبيعيًا بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى”.

وأضاف، “وفي حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة “.

تفاصيل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة:

وتابع: “أما إذا كان انتهاء العمل بسبب استقالة العامل أي هو الذي قدم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة، أما إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة”.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة

وفي وقت سابق كشفت هيئة حقوق الإنسان عن ضوابط حصول العامل على المكافأة بعد انقطاع العلاقة بينه وبين صاحب العمل.

وقالت الهيئة إنه إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته.

وأضافت أن المكافأة تحسب كما يلي:

أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.

أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

يحتسب الأجر الأخير كأساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة.

بالنسبة للسنة غير المكتملة يحصل العامل على نسبة من المكافأة تعادل عدد الأشهر التي عملها.

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