شفرة المريسل تقلق جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

تسبب الإعلامي الرياضي والناقد عبدالعزيز المريسل في إثارة القلق لدى جماهير الهلال، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وأظهر المريسل تلميحًا عبر حسابه في “تويتر” إلى وجود أزمة بالزعيم بعدما وضع دائرة زرقاء ونار ومنزل، في إشارة منه لوجود مشكلة في البيت الهلالي.

وتساءل جمهور الزعيم عن المشكلة التي تدور داخل ناديهم، دون الكشف عن أي من تفاصيلها؛ مما تسبب في إثارة الجدل.

الهلال يركز على تجديد دماء الفريق الأول:

وتركز إدارة الزعيم حاليًّا بـ رئاسة فهد بن نافل على تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بصفقات، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية في الموسم الجديد 2021/ 2022.

وبوقت سابق، كشف الناقد الرياضي والإعلامي سعدون حمود عن أول الأسماء المرشحة لـ مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جحفلي قريب من المغادرة:

وأكد حمود خلال تصريحات لـ إذاعة الرياض أن اللاعب محمد جحفلي سيغادر الزعيم بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار حمود إلى أن هتان باهبري باق في الزعيم ولن يرحل، مضيفًا أن كثرة اللاعبين الأجانب في مركز الجناح، الذي يشغله هتان باهبري جعلت اللاعب لا يظهر بالصورة المنتظرة منه مع الزعيم، رغم تألقه المسبق مع نادي الشباب.

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