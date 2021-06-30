شيفشينكو يصنع المستحيل مع منتخب أوكرانيا

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب الأوكراني أندري شيفشينكو في قيادة منتخب بلاده لتحقيق المجد بالتأهل إلى دور الثمانية لـ بطولة كأس أمم أوروبا، بعد مباراة ماراثونية ضد منتخب السويد أمس الثلاثاء.

منتخب أوكرانيا على الطريق الصحيح مع شيفشينكو

ومنذ تولي المدرب صاحب الـ44 عامًا مسؤولية تدريب المنتخب الأوكراني الأول منذ عام 2016، ونجح في تحقيق نتائج مبشرة مع المنتخب الأول لـ أوكرانيا، جعلت البعض يرشح أوكرانيا لتكون الحصان الأسود لـ يورو 2020.

ولايزال مشوار المنتخب الأوكراني مستمر في بطولة اليورو، حيث سيواجه المنتخب الإنجليزي مساء السبت المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وتعتبر قصة تأهل منتخب أوكرانيا لـ دور الـ16 بـ اليورو قصة تُظهر كيف ساهم الحظ في تأهل منتخب المدرب شيفشينكو للأدوار الإقصائية، حيث خسر منتخب أوكرانيا مباراتين ضد المنتخبين الهولندي والنمساوي، وحقق فوزًا وحيدًا على حساب منتخب مقدونيا الشمالية ليصعد منتخب أوكرانيا بالمركز الثالث عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ16.

كذلك استمرت الإثارة والحظ الجيد ليساعدا المنتخب الأوكراني في مباراة السويد، حيث تقدمت أوكرانيا بالهدف الأول عبر زيلينتشينكو ثم تعادل منتخب السويد عبر إيميل فورسبيرج.

الحظ ساهم في تأهل أوكرانيا لدور الثمانية

ورغم أن السويد كانت لها الأفضلية معظم أوقات المباراة، لكن منتخب أوكرانيا خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بشق الأنفس بعد أن سجل هدف الفوز الثاني بالدقيقة الـ120 والأخيرة من الشوط الإضافي الثاني عبر اللاعب أرتيم دوفبيك من ضربة رأسية.

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